d_khvostova

Веб дизайн

Рада приветствовать Вас на моей странице. МЯ занимаюсь разработкой сайтов всех сложностей на платформе Tilda. Выполняю работу быстро и качественно, помогаю управлять сайтом в течении недели после его передачи. Обращайтесь, и мы обязательно создадим привлекательный сайт для Вашего дела.

Также выполняю работу связанную с созданием постеров/картинок/иконок/плакатов/меню/визиток/сертификатов

Я люблю свое дело и именно поэтому мои проекты креативны и проработаны до мелочей.