Разрабатывал следующие проекты

Программно-аппаратный комплекс контроля перемещений автотранспорта и расчета статистических параметров эксплуатации автомобиля, анализа входящих SMS сообщений и сервер SMS-рассылки.

Элементы системы безбумажного документооборота на базе БД Oracle

Серию утилит генерации отчетов в промежуточный csv-файл и программа чтения этих файлов с дальнейшей регистрацией этих отчетов в базе данных, с целью переброски малых по размеру файлов по модемной связи.

Программу представления древовидных структур данных в виде графической схемы

Программу обработки УЗИ изображений с возможностью ведения архива.