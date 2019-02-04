3d моделер, визуализатор

Доброго времени суток. Я занимаюсь разработкой 3д моделей и их визуализаций, имею опыт моделирования транспорта.

2014-2018 получал образование в Национальном авиационном университете на факультете дизайна интерьера, имею диплом (бакалавр).

3д пакеты изучаю постоянно на протяжении последних 4х лет.

портфолио: https://www.artstation.com/d_mazin

Знание языков:

русский - родной

украинский - родной

английский - базовый со знанием проф. вокабуляра по дизайну и ИТ.

немецкий - начинающий

Основной софт: