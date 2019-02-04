d_mazin

Дмитрий Мазин d_mazin

 
27 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3d моделер, визуализатор

Доброго времени суток. Я занимаюсь разработкой 3д моделей и их визуализаций, имею опыт моделирования транспорта.

2014-2018 получал образование в Национальном авиационном университете на факультете дизайна интерьера, имею диплом (бакалавр).

3д пакеты изучаю постоянно на протяжении последних 4х лет.

портфолио: https://www.artstation.com/d_mazin

Знание языков:

  • русский - родной
  • украинский - родной
  • английский - базовый со знанием проф. вокабуляра по дизайну и ИТ.
  • немецкий - начинающий
Основной софт:

  • Blender
  • Photoshop
  • Substance painter
  • KeyShot
  • Gimp
  • AutoCAD
  • ArchiCAD
  • MS office
AutoCADArchiCADPhotoshop3D-модель