3d моделер, визуализатор
Доброго времени суток. Я занимаюсь разработкой 3д моделей и их визуализаций, имею опыт моделирования транспорта.
2014-2018 получал образование в Национальном авиационном университете на факультете дизайна интерьера, имею диплом (бакалавр).
3д пакеты изучаю постоянно на протяжении последних 4х лет.
портфолио: https://www.artstation.com/d_mazin
Знание языков:
- русский - родной
- украинский - родной
- английский - базовый со знанием проф. вокабуляра по дизайну и ИТ.
- немецкий - начинающий
- Blender
- Photoshop
- Substance painter
- KeyShot
- Gimp
- AutoCAD
- ArchiCAD
- MS office