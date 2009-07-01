Контент-менеджер, работа с прайсами, администрирование сайтов

Icq: 495408095

mob.: +7(953)748-24-02

Образование:

2004-2010 РГУ (2004-2007 ин-яз, информатика с английским. 2007-2010 физмат, информатика, заочно) Квалификационная работа “ Методические особенности создания и использования сетевых проектов по информатике на профильном уровне средней школы”

Места предыдущей работы:

09.2009 – по настоящее время freelance(контент-менеджер)

07.2009 - 08.2009 Либра ИТ

Менеджер (заливка прайсов, мониторинг цен на сайте интернет-магазина euromall.ru, az2mall.ru)

Причина увольнения: по собственному желанию

01.2009 -06.2009 По контракту - Монтаж звуковых и видео систем

01.2008- 10.2008 Московская Бизнес Школа (филиал г. Рязань)

Контент-менеджер (монтаж презентационных видеороликов, дизайн баннеров для журналов и интернет, заполнение контентом блогов и сайтов компании(cms bitrix), отчетность)

Причина увольнения: по собственному желанию

2007 По контракту - Монтаж звуковых и видео систем

Знание языков:

Английский — письменный, разговорный со словарем, технический

Знание компьютера:

Уверенный пользователь ПК. Настройка и установка OC Windows и прикладных программ(офисные, аудио и видео редакторы, графика(Photoshop, Corel) и др.), а так же работа в них; знание Html, Css,php, программ типа WYSIWYG ; работа c различными CMS(Bitrix, HostCMS, Umi, Wordpress, Joomla), реклама сайта в сети, администрирование.