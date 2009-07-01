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Образование:
2004-2010 РГУ (2004-2007 ин-яз, информатика с английским. 2007-2010 физмат, информатика, заочно) Квалификационная работа “ Методические особенности создания и использования сетевых проектов по информатике на профильном уровне средней школы”
Места предыдущей работы:
09.2009 – по настоящее время freelance(контент-менеджер)
07.2009 - 08.2009 Либра ИТ
Менеджер (заливка прайсов, мониторинг цен на сайте интернет-магазина euromall.ru, az2mall.ru)
Причина увольнения: по собственному желанию
01.2009 -06.2009 По контракту - Монтаж звуковых и видео систем
01.2008- 10.2008 Московская Бизнес Школа (филиал г. Рязань)
Контент-менеджер (монтаж презентационных видеороликов, дизайн баннеров для журналов и интернет, заполнение контентом блогов и сайтов компании(cms bitrix), отчетность)
Причина увольнения: по собственному желанию
2007 По контракту - Монтаж звуковых и видео систем
Знание языков:
Английский — письменный, разговорный со словарем, технический
Знание компьютера:
Уверенный пользователь ПК. Настройка и установка OC Windows и прикладных программ(офисные, аудио и видео редакторы, графика(Photoshop, Corel) и др.), а так же работа в них; знание Html, Css,php, программ типа WYSIWYG ; работа c различными CMS(Bitrix, HostCMS, Umi, Wordpress, Joomla), реклама сайта в сети, администрирование.