В описании у меня все как у всех - много умных слов и т.д., но главное то, что к чему бы я не приступил, я всегда довожу это до идеала.

Для надежности готов предоставить фото паспорта!

Опыт работы:

﻿4 года

﻿несколько интернет-магазинов, боты в социальных сетях, создание дизайна-сайтов, десятки сайтов-визиток, рекламные ﻿ролики

Работа в программах:

﻿Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Magix (Sony) Vegas Pro, VSDC, Coral Draw

Знание языков:

﻿php, SQL, js (+jQuery, AJAX), css, html

Дополнительные знания:

﻿умение парсить на cURL,

﻿знание API следующих сервисов:

﻿ ﻿ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Telegram

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