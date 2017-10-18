В описании у меня все как у всех - много умных слов и т.д., но главное то, что к чему бы я не приступил, я всегда довожу это до идеала.
Для надежности готов предоставить фото паспорта!
Опыт работы:
4 года
несколько интернет-магазинов, боты в социальных сетях, создание дизайна-сайтов, десятки сайтов-визиток, рекламные ролики
Работа в программах:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Magix (Sony) Vegas Pro, VSDC, Coral Draw
Знание языков:
php, SQL, js (+jQuery, AJAX), css, html
Дополнительные знания:
умение парсить на cURL,
знание API следующих сервисов:
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Telegram
Действие аккаунта приостановлено!