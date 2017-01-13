d_translator

Высшее образование: КНУ ім. Шевченка, Інститут філології, англ., нім. переклад, Київ
Знание ПК и Интернета на уровне опытного пользователя, умение работать с
Microsoft Office, CAT-инструментами, высокая скорость набора текста.Языки:
- Английский
- Немецкий
Занимаюсь переводами англо-русскими/украинскими и русско/украинско-английскими.
Есть опыт перевода статей, pop-sci и работы со скриптами видео, копирайтинга.
Уровень знания английского - Advanced.
Грамотная письменная речь, вежливость, трудолюбие, ответственность.Также работаю с художественными переводами.