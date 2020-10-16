d_zamorskaya

Кто владеет текстом, тот владеет миром

Вам нужен текст, который продает? Или слово, которое привлекает потенциальных сотрудников? Слоган, который заставляет конкурентов Вашего бизнеса завидовать Вам? Пост, несущий море информации, которая не грузит и притягивает именно Вашу аудиторию? Вы все это нашли здесь!

Очень часто смотрю разные вакансии, где одно из основных требований - грамотная речь. Неужели настало время, когда люди не могут лаконично и привлекательно выражать свои мысли? Нет, на самом деле, в современном мире привлекает не просто грамотно настроенный таргет и яркая картинка, а слова, попадающие в самую цель.

Если Вам необходим человек, который пишет или корректирует - Вам сюда. Спасибо "классическому филологическому" и аспирантуре, что могу выразить свои и Ваши мысли.