d_zamorskaya

Вам нужен текст, который продает? Или слово, которое привлекает потенциальных сотрудников? Слоган, который заставляет конкурентов Вашего бизнеса завидовать Вам? Пост, несущий море информации, которая не грузит и притягивает именно Вашу аудиторию? Вы все это нашли здесь!
Очень часто смотрю разные вакансии, где одно из основных требований - грамотная речь. Неужели настало время, когда люди не могут лаконично и привлекательно выражать свои мысли? Нет, на самом деле, в современном мире привлекает не просто грамотно настроенный таргет и яркая картинка, а слова, попадающие в самую цель.
Если Вам необходим человек, который пишет или корректирует - Вам сюда. Спасибо "классическому филологическому" и аспирантуре, что могу выразить свои и Ваши мысли.