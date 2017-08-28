Ноябрь 2016 — декабрь 2016
"Энерготранспроект" Москва, www.energotransproekt.ru
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
Работа по контракту. Выполнение комплекса работ по разработке архитектурных решений, подготовке и формировании проектной документации по объектам.
Июль 2016— ноябрь 2016
ООО «Ас-Проект» Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
Выполнение эскизных, архитектурно-планировочной части, рабочих проектов, авторский надзор, работа с заказчиками, выезды на местность, обмеры объектов.
Разработка разделов на стадии: предпроектная документация, проектная документация для гос. экспертизы, рабочая документация.
Февраль 2012 — июнь 2016
ООО «Строй Сервис» Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания.
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование.
Разработка архитектурных проектов, от концепции до рабочей стадии чертежей, работа со смежными отделами, выезды на объект.