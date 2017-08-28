Архитектор.

Ноябрь 2016 — декабрь 2016

"Энерготранспроект" Москва, www.energotransproekt.ru

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

Работа по контракту. Выполнение комплекса работ по разработке архитектурных решений, подготовке и формировании проектной документации по объектам.

Июль 2016— ноябрь 2016

ООО «Ас-Проект» Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

Выполнение эскизных, архитектурно-планировочной части, рабочих проектов, авторский надзор, работа с заказчиками, выезды на местность, обмеры объектов.

Разработка разделов на стадии: предпроектная документация, проектная документация для гос. экспертизы, рабочая документация.

Февраль 2012 — июнь 2016

ООО «Строй Сервис» Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания.

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование.

Разработка архитектурных проектов, от концепции до рабочей стадии чертежей, работа со смежными отделами, выезды на объект.