Необходимо оперативно и качественно сделать верстку лендинга из под Adobe XD. Ссылка на макет: https://xd.adobe.com/spec/b86ad475-d9a8-4f14-72bb-5fd1948822a6-ce5b/
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо оперативно создать и разместить рекламную кампанию в Яндексе и Гугле по теме «Гибкий неон» ориентируясь на целевую аудиторию Беларуси (и только). Бюджет ограничен, сроки тоже.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер, знакомый с темой виденаблюдения, видеодомофонии и контролю доступа. Необходимо написать около 50-200 текстов. Образец текстов на сайте videodomofon.by.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Я сбрасываю фото видеооборудования на белом фоне, фото произвольного размера. 2. Необходимо вернуть изображение размером 800х800 пикселей , чтобы зничимая часть вписывалась в габариты 750х750 пикселей и была более-менеее отцентрирована относительно общего фона. ...Обработка фотографий39 заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик, оплата вовремя, тз четкое - рекомендую
Ответный отзыв
Все сделано хорошо и вовремя, даже несмотря на то, что у меня самого не получалось вовремя предоставлять необходимую информацию. Рекомендую.
$60
10 баллов
6 лет назад
Четкое тз, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошая работа. Сверстано очень хорошо.