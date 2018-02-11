da58

Никита Романов da58

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Необходимо оперативно создать рекламную кампанию в Яндексе и Гугле
Отличный заказчик, оплата вовремя, тз четкое - рекомендую
Все сделано хорошо и вовремя, даже несмотря на то, что у меня самого не получалось вовремя предоставлять необходимую информацию. Рекомендую.
Ответный отзыв
yverner
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Необходимо оперативно сделать верстку лендинга из под Adobe XD
Четкое тз, быстрая оплата. Рекомендую.
Хорошая работа. Сверстано очень хорошо.
Ответный отзыв