da_g1impzz

Григорий da_g1impzz

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка, Front-end разработка

Здравствуйте! Меня зовут Григорий, я web-разработчик. Вот мой сайт-портфолио.

Я люблю свое дело и с трепетом отношусь к каждой мелочи в своей работе. Обращайтесь ко мне и вместе мы создадим сайт, который будет радовать Ваших клиентов и двигать Ваш бизнес вперед!

Верстка проектов любой сложности:

  • Landing Page.
  • Многостраничные сайты.
  • Сайты визитки.
  • Информационные сайты.
  • Онлайн магазины.
Я предоставлю:  

  • Адаптивность - сайт будет отлично выглядеть как на компьютерах, и на телефонах и планшетах.
  • Кроссбраузерность - результат будет выглядеть одинаково во всех браузерах и устройствах.
  • Pixel Perfect - полное соответствие макету.
  • Чистый код - продуманный код по методологии БЭМ, который облегчит дальнейшую поддержку Вашего сайта.
  • Оптимизация - оптимизирую файлы так, чтобы сайт быстро загружался.
  • Всегда на связи - оперативно отвечаю, никуда не пропадаю.
Буду рад сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков

Vagonik
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка одностраничного сайта
Очень доволен работой Григория – очень качественная и быстрая верстка, пиксель-перфект, отличный адаптив для всех устройств! Буду обращаться и далее​.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
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