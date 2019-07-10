Верстка, Front-end разработка
Здравствуйте! Меня зовут Григорий, я web-разработчик. Вот мой сайт-портфолио.
Я люблю свое дело и с трепетом отношусь к каждой мелочи в своей работе. Обращайтесь ко мне и вместе мы создадим сайт, который будет радовать Ваших клиентов и двигать Ваш бизнес вперед!
Верстка проектов любой сложности:
- Landing Page.
- Многостраничные сайты.
- Сайты визитки.
- Информационные сайты.
- Онлайн магазины.
- Адаптивность - сайт будет отлично выглядеть как на компьютерах, и на телефонах и планшетах.
- Кроссбраузерность - результат будет выглядеть одинаково во всех браузерах и устройствах.
- Pixel Perfect - полное соответствие макету.
- Чистый код - продуманный код по методологии БЭМ, который облегчит дальнейшую поддержку Вашего сайта.
- Оптимизация - оптимизирую файлы так, чтобы сайт быстро загружался.
- Всегда на связи - оперативно отвечаю, никуда не пропадаю.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен работой Григория – очень качественная и быстрая верстка, пиксель-перфект, отличный адаптив для всех устройств! Буду обращаться и далее.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству