Верстка, Front-end разработка

Здравствуйте! Меня зовут Григорий, я web-разработчик. Вот мой сайт-портфолио.

Я люблю свое дело и с трепетом отношусь к каждой мелочи в своей работе. Обращайтесь ко мне и вместе мы создадим сайт, который будет радовать Ваших клиентов и двигать Ваш бизнес вперед!

Верстка проектов любой сложности:

Landing Page.

Многостраничные сайты.

Сайты визитки.

Информационные сайты.

Онлайн магазины.

Адаптивность - сайт будет отлично выглядеть как на компьютерах, и на телефонах и планшетах.

- сайт будет отлично выглядеть как на компьютерах, и на телефонах и планшетах. Кроссбраузерность - результат будет выглядеть одинаково во всех браузерах и устройствах.

- результат будет выглядеть одинаково во всех браузерах и устройствах. Pixel Perfect - полное соответствие макету.

- полное соответствие макету. Чистый код - продуманный код по методологии БЭМ, который облегчит дальнейшую поддержку Вашего сайта.

- продуманный код по методологии БЭМ, который облегчит дальнейшую поддержку Вашего сайта. Оптимизация - оптимизирую файлы так, чтобы сайт быстро загружался.

- оптимизирую файлы так, чтобы сайт быстро загружался. Всегда на связи - оперативно отвечаю, никуда не пропадаю.

Буду рад сотрудничеству!