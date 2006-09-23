$250
Надо сделать Радиоканал, чтоб можно было транслировать в мир и в сети. Чтоб был микрофон, чтоб можно было вести ефир и т.д сайт делать не надо просто ссылку.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
17 лет назад
Надо сделать Радиоканал, чтоб можно было транслировать в мир и в сети. Чтоб был микрофон, чтоб можно было вести ефир и т.д сайт делать не надо просто ссылку.
Надо сделать сайт: интим услуги
Надо создать портал, чтоб в нем было: фотогалерея, форум, чат, рекламный блок, почта. к примеру bigmir.net mail.ru