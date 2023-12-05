Привет! Меня зовут Дарья, я дизайнер презентаций, сайтов, а также копирайтер и автор оригинальных текстов.
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончила факультет журналистики МГУ
по специальности “Интернет-журналистика”
Закончила журналистский класс при СПбГУ
Прошла курс “Дизайнер презентаций”
от HEITSKSENYA
НАВЫКИ
Верстаю презентаций
в Figma, PowerPoint, Canva
Работаю в программах Lightroom, Photoshop, Indesign
Пишу и редактирую тексты
Верстаю сайты и лонгриды
в Tilda.cc, Readymag
ОПЫТ
2019-2020 - верстала лонгриды для издания “Эпиграф”
2018-2021 - верстала лонгриды для портала “Союз печатников”
2022 - создала брендбук для Школы Детства Крошка Ученый
2023 - сделала сайт для сети апарт-отелей “AVATAR”
2023 - сделала сайт для магазина дверей “DRIMDOOR”
А также
Писала тексты и интервью для благотворительной организации “Право выбора”, издания “Журналист Online”, делала презентации проектов “Криптовалюты. Регулирование”, “Зооматеринство”, “Журфак, которого нет” и многих других.
Портфолио
- Портфолио SMM2 просмотра
- Презентация для Kin Euphoricsнет просмотров
- Портфолио дизайнер презентацийнет просмотров
- Презентация для бренда косметического мыла Peachнет просмотров