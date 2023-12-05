da_vivchar

Дарья da_vivchar

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер презентация

Привет! Меня зовут Дарья, я дизайнер презентаций, сайтов, а также копирайтер и автор оригинальных текстов.

ОБРАЗОВАНИЕ

  1. Окончила факультет журналистики МГУ
    по специальности “Интернет-журналистика”

  2. Закончила журналистский класс при СПбГУ

  3. Прошла курс “Дизайнер презентаций”
    от HEITSKSENYA

НАВЫКИ

  • Верстаю презентаций
    в Figma, PowerPoint, Canva

  • Работаю в программах Lightroom, Photoshop, Indesign

  • Пишу и редактирую тексты

  • Верстаю сайты и лонгриды
    в Tilda.cc, Readymag

ОПЫТ

2019-2020 - верстала лонгриды для издания “Эпиграф”

2018-2021 - верстала лонгриды для портала “Союз печатников”

2022 - создала брендбук для Школы Детства Крошка Ученый

2023 - сделала сайт для сети апарт-отелей “AVATAR”

2023 - сделала сайт для магазина дверей “DRIMDOOR”

А также

Писала тексты и интервью для благотворительной организации “Право выбора”, издания “Журналист Online”, делала презентации проектов “Криптовалюты. Регулирование”, “Зооматеринство”, “Журфак, которого нет” и многих других.

Презентации
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