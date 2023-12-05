Дизайнер презентация

Привет! Меня зовут Дарья, я дизайнер презентаций, сайтов, а также копирайтер и автор оригинальных текстов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Окончила факультет журналистики МГУ

по специальности “Интернет-журналистика” Закончила журналистский класс при СПбГУ Прошла курс “Дизайнер презентаций”

от HEITSKSENYA

НАВЫКИ

Верстаю презентаций

в Figma, PowerPoint, Canva

Работаю в программах Lightroom, Photoshop, Indesign

Пишу и редактирую тексты

Верстаю сайты и лонгриды

в Tilda.cc, Readymag

ОПЫТ

2019-2020 - верстала лонгриды для издания “Эпиграф”

2018-2021 - верстала лонгриды для портала “Союз печатников”

2022 - создала брендбук для Школы Детства Крошка Ученый

2023 - сделала сайт для сети апарт-отелей “AVATAR”

2023 - сделала сайт для магазина дверей “DRIMDOOR”

А также

Писала тексты и интервью для благотворительной организации “Право выбора”, издания “Журналист Online”, делала презентации проектов “Криптовалюты. Регулирование”, “Зооматеринство”, “Журфак, которого нет” и многих других.