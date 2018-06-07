daag

Махмуд daag

 
61 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание сайтов и интернет-магазинов с нуля. Дизайн, программирование, SEO, предметная фотография, обработка фотографий.

Здравствуйте! Меня зовут Джеймс Мир. Я — веб-разработчик, переводчик, неплохой фотограф и дизайнер. Я собрал команду опытных программистов, художников и дизайнеров, копирайтеров, специалистов  по продвижению сайтов. Вот уже 15 лет наша команда успешно занимается созданием и продвижением сайтов: веб-дизайном, веб-программированием, копирайтингом и контентной поддержкой, поисковой оптимизацией или SEO, поисковым продвижением и продвижением в социальных сетях, локализацией, то есть переводом и адаптацией веб-сайтов под иностранную аудиторию. Мы владеем всеми необходимыми навыками, инструментами и технологией  для создания веб-сайтов и интернет-магазинов с нуля, под ключ, с последующими технической и контентной поддержкой, успешным продвижением.

Образцы выполненных нами работ - на сайтах: web-studio.daag.ru﻿ и clipapic.ru.

Наши услуги:

  • создание сайтов,
  • разработка дизайна сайтов (веб-дизайн),
  • веб-программирование,
  • редизайн и доработка сайтов,
  • создание интернет-магазина «под ключ»,
  • копирайтинг,
  • поисковая оптимизация,
  • комплексное продвижение сайтов,
  • продвижение сайтов в социальных сетях,
  • email-маркетинг или почтовая рассылка,
  • консультации и обучение продвижению сайта;
  • предметная фотография;
  • цифровая обработка фотографий.
Мы работаем по договору. Форма оплаты - любым удобным для Вас способом. Пожизненная гарантия.

Мы создаём веб-сайты, которые работают, успешно продают товары, продвигают услуги, бренд или компанию, приносят прибыль!