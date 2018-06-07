Здравствуйте! Меня зовут Джеймс Мир. Я — веб-разработчик, переводчик, неплохой фотограф и дизайнер. Я собрал команду опытных программистов, художников и дизайнеров, копирайтеров, специалистов по продвижению сайтов. Вот уже 15 лет наша команда успешно занимается созданием и продвижением сайтов: веб-дизайном, веб-программированием, копирайтингом и контентной поддержкой, поисковой оптимизацией или SEO, поисковым продвижением и продвижением в социальных сетях, локализацией, то есть переводом и адаптацией веб-сайтов под иностранную аудиторию. Мы владеем всеми необходимыми навыками, инструментами и технологией для создания веб-сайтов и интернет-магазинов с нуля, под ключ, с последующими технической и контентной поддержкой, успешным продвижением.
Образцы выполненных нами работ - на сайтах: web-studio.daag.ru и clipapic.ru.
Наши услуги:
- создание сайтов,
- разработка дизайна сайтов (веб-дизайн),
- веб-программирование,
- редизайн и доработка сайтов,
- создание интернет-магазина «под ключ»,
- копирайтинг,
- поисковая оптимизация,
- комплексное продвижение сайтов,
- продвижение сайтов в социальных сетях,
- email-маркетинг или почтовая рассылка,
- консультации и обучение продвижению сайта;
- предметная фотография;
- цифровая обработка фотографий.
Мы создаём веб-сайты, которые работают, успешно продают товары, продвигают услуги, бренд или компанию, приносят прибыль!