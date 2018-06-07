Создание сайтов и интернет-магазинов с нуля. Дизайн, программирование, SEO, предметная фотография, обработка фотографий.

Здравствуйте! Меня зовут Джеймс Мир. Я — веб-разработчик, переводчик, неплохой фотограф и дизайнер. Я собрал команду опытных программистов, художников и дизайнеров, копирайтеров, специалистов по продвижению сайтов. Вот уже 15 лет наша команда успешно занимается созданием и продвижением сайтов: веб-дизайном, веб-программированием, копирайтингом и контентной поддержкой, поисковой оптимизацией или SEO, поисковым продвижением и продвижением в социальных сетях, локализацией, то есть переводом и адаптацией веб-сайтов под иностранную аудиторию. Мы владеем всеми необходимыми навыками, инструментами и технологией для создания веб-сайтов и интернет-магазинов с нуля, под ключ, с последующими технической и контентной поддержкой, успешным продвижением.

Образцы выполненных нами работ - на сайтах: web-studio.daag.ru﻿ и clipapic.ru.

Наши услуги:

создание сайтов,

сайтов, разработка дизайна сайтов (веб-дизайн),

сайтов (веб-дизайн), веб- программирование ,

, редизайн и доработка сайтов,

и доработка сайтов, создание интернет-магазина «под ключ» ,

, копирайтинг,

поисковая оптимизация,

комплексное продвижение сайтов,

сайтов, продвижение сайтов в социальных сетях ,

, email-маркетинг или почтовая рассылка,

или почтовая рассылка, консультации и обучение продвижению сайта;

и продвижению сайта; предметная фотография ;

; цифровая обработка фотографий.

Мы работаем по договору. Форма оплаты - любым удобным для Вас способом. Пожизненная гарантия.

Мы создаём веб-сайты, которые работают, успешно продают товары, продвигают услуги, бренд или компанию, приносят прибыль!