Образование:
2010-2016гг. Столичная финансово-гумманитарная академия (филиал г.Орск),
факультет: психологии, педагогики и права (заочное отделение) , специальность:
психология
Профессиональные навыки:опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Internet, слепой ибыстрый метод печати. Март 2013 г. тренинг активных продаж в г.Орске. Опыт
работы в сфере управления людьми.
Личностные качества: Активность, коммуникабельность, грамотная речь,внимательность, ответственность, доброжелательность, умение работать на
результат, умение работать в команде и индивидуально, обучаемость,
порядочность.
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