daashook

Дарья daashook

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

 Образование:

2010-2016гг. Столичная финансово-гумманитарная академия (филиал г.Орск),

факультет: психологии, педагогики и права (заочное отделение) , специальность:

психология

 Профессиональные навыки:опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Internet, слепой ибыстрый метод печати. Март 2013 г. тренинг активных продаж в г.Орске. Опыт

работы в сфере управления людьми. 

Личностные качества: Активность, коммуникабельность, грамотная речь,внимательность, ответственность, доброжелательность, умение работать на

результат, умение работать в команде и индивидуально, обучаемость,

порядочность. 