dabl-boyarskiy

Артист шоу двойников, сценарист, транскрибатор (живой, живорождённый Человек, гражданин СССР)

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ТОЛЬКО У НАС ЖИВОЙ ВОКАЛ – У ДВОЙНИКОВ шоу-театра “СерДДюлька”. Лишние бутылку спиртного и тарелку салата на Вашем праздничном столе может и не все запомнят, но ВЫ НЕ ЗАБУДЕТЕ РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ, которые ворвутся в ваши сердца, с нашими номерами и ПОДАРКАМИ. Закажите видео-выступление артиста прямо сейчас.

Букет от вашего флориста близкому вам человеку или начальнику преподнесёт двойник Михаила Боярского – Адриан Андрейченко, под незабываемую песню «Городские цветы». Опыт гастрольной деятельности у артиста с 1996г., от квартирных поздравлений до сборных концертов со звездами-оригиналами во дворцах спорта почти по всей территории СССР. В живом исполнении Вы услышите, полюбившиеся публике разного возраста, хиты: «Зеленоглазое такси», «Скорый поезд», «Большая медведица», «Спасибо, родная», «Ланфрен-ланфра» и другие. Выступление может состоять из 1-го блока, или 2-х блоков, где на второй - выход в плаще и шляпе мушкетёра, с «Песней мушкетёров» и ещё 2-3-мя песнями из х/фильмов. Для детской дискотеки в репертуар двойника М. Боярского так же могут войти песни из детских фильмов «Мама» и «Новогодние приключения Маши и Вити».

Программа может быть украшена оригинальным дуэтом с прекрасным двойником Верки Сердючки Валерием Даниленко, с песней «Вера + Миша» на русском языке, которого нет ещё у самих оригиналов.

ТРАНСКРИБАЦИЯ, ПЕРЕПЕЧАТКА ТЕКСТА, УДАЛЁННАЯ РАБОТА.

Высокая работоспособность, ответственность. Хорошо пишу тексты-предложения! Стаж работы: более 3 лет! Могу написать с фото/видео/прочее. Могу перевести с литературного украинского на русский язык.

Имеется опыт написания сценариев для ТВ-программ, пьес и прочей прозы а так же стихотворений.