Ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,3д визуализация. Выполню для ас, любой проект.

Я - начинающий ландшафтный архитектор с обширной практикой и опытом работы на фрилансе.

Имею опыт работы более двух лет в сфере ландшафтной архитектуры. Отлично знаю программы (SketchUp, Twinmotion Unreal engine, Photoshop, AutoCAD), умею создавать проекты с 0 под ключ с учетом приживаемости

видов растений, климата, почвы, местной флоры и вероятностью рисков.

Моделировать и создавать ощущение реалистичных проектов в программах. Общаться

с заказчиками и воссоздавать в скетче то, что они хотят увидеть на своем

объекте.

Ссылка портфолио - dabyhadyp.myportfolio.com/

Мой Вк - https://vk.com/id87871824