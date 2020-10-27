Ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор,3д визуализация. Выполню для ас, любой проект.
Я - начинающий ландшафтный архитектор с обширной практикой и опытом работы на фрилансе.
Имею опыт работы более двух лет в сфере ландшафтной архитектуры. Отлично знаю программы (SketchUp, Twinmotion Unreal engine, Photoshop, AutoCAD), умею создавать проекты с 0 под ключ с учетом приживаемости
видов растений, климата, почвы, местной флоры и вероятностью рисков.
Моделировать и создавать ощущение реалистичных проектов в программах. Общаться
с заказчиками и воссоздавать в скетче то, что они хотят увидеть на своем
объекте.
Ссылка портфолио - dabyhadyp.myportfolio.com/
Мой Вк - https://vk.com/id87871824
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