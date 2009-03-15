SEO специалист, комплексные услуги, сайт "под ключ" joomla, движок с нуля

C 2001 года занимаюсь качественной разработкой и поисковой оптимизацией интернет проектов. Имею лицензионный SEO soft. Провожу качественную регистрацию в отборных белых англоязычных каталогах (составляю отличный проект от1000 названий, кратких и полных описаний ), не требующих обратной ссылки, а также закладках, рейтингах, css контейнерах...Работаю в команде с профессиональным программистом и WEB дизайнером (люди серьезные и преподают свое любимое дело, читают курсы). Составляю семантическое ядро сайта. В команде работают профессиональные переводчик - английский "на зубок", написание тематических статей. Аттестат продавца системы Webmoney. Сайт "под ключ". Провожу платные консультации по SEO оптимизации.