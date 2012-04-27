Создание групп в известных соц сетях. Чистка спама Добавление постов.
- Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать интернет магазин по продаже траурных венков. Современный магазин, кол-во товаров до 150 Модификации товара + выбор дополнительного товара с карточки товара. Подключение он лайн платежей.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать 2 сайта на тему рит услуг. Недорого, можно шаблон. Подробности лично.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать русскоязычную копию сайта http://www.karsol.hu/Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайн рекламных листовок для ресторана, а также дизайн визитных карточек. Все материалы предоставим в ходе сотрудничества.Дизайн продукции33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать три баннера по 2 картинки каждый и купон на скидку для сайта new.mskritual.ruБаннеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать три баннера, каждый из двух картинок. + 1 купон на скидку.Баннеры21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Оперативная обработка фото для фоторамок на постоянной основе. Оплата сдельная. Наша компания осуществляет продажу ритуальных фоторамок, требуется обрабатывать фото и подготавливать под печать. ТЗ высылается вместе с фото исполнителю.Обработка фотографий28 заявокЗакрыт12 лет назад
Рекламные картинки для слайдера. Примерно 4-5 штук. Тема картинок торговля ритуальной продукцией.Баннеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нарисовать несколько рекламных картинок ритуальной тематики для слайдера. Подробности после...Баннеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать дизайн вывески магазина ритуальных услуг. Размеры вывески 600х5000 Вывеска должна иметь надпись ритуальные услуги, название компании РИТУАЛ ГРАД и логотип Сайт компании tkrg.ruНаружная реклама28 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать программу для печати на траурных лентах. Указать размер ленты Набор текста, вставка графических элементов. Есть подробное видео по подобной программе.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Дизайн брошюры A4 по продаже элитных гробов. Фото почти все обработаны.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт13 лет назад
Баннер 240х400 по продаже элитных гробов.Баннеры17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программа для ведения учета заказов оптовой ритуальной компании. Основные задачи: Учет заказов Печать документов Учет товара Автоматизация сборки товара Сетевая работа. Предпочтения программистам из Москвы.Базы данных11 заявокЗакрыт13 лет назад
Обновление дизайна сайта ritualgrad.ruДизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать дизайн потолков и стен в двух-комнатной квартире. Материал гипсокартон и декоративные материалы. План и размеры квартиры , высылаем по договоренности. СРОЧНО!!!Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать фирменный стиль визитки для ритуальной службыВерстка полиграфии30 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать каталог с продукцией (элитные гробы). Дизайн, макет, подготовка в печать. Примерно 30 фото. Альбомного типа. 1 фота 1 стр.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать каталог ритуальной продукции, дизайн и прочее. Подготовить к печати. Весь материал вышлю на почту. Примерно 150-200 фоток. Что то придется поддаработать, что то готово. От Вас ориентировочные цены, сроки.Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт13 лет назад