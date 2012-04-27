Все было исполнено в срок. Нареканий нет. Вячеслав почти постоянно в сети, поэтому всегда отвечал на мои вопросы. Задержек с проектом не было, хотя и работал Вячеслав без четкого ТЗ, скорее даже наоборот успел помочь мне с дизайном для наружной рекламы баннера для нашего магазина абсолютно безвоздмездно т.е. даром! За что ему огромное спасибо.