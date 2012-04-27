daetoya

Викторович daetoya

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

poltava71
47 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для папки
Очень приятный заказчик! работать с Дмитрием понравилось! понятно ставит задачу. своевременная оплата!!!всё очень оперативно! приятное общение!! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Очень доволен работой Анжелы, все исполнила очень быстро и красиво. В дальнейшем при необходимости буду обязательно обращаться.
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Pro100-Zews
Вячеслав 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2600
10 баллов
13 лет назад
Интернет магазин венков
Работать с Дмитрием понравилось. Крайне вежливый и культурный человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Все было исполнено в срок. Нареканий нет. Вячеслав почти постоянно в сети, поэтому всегда отвечал на мои вопросы. Задержек с проектом не было, хотя и работал Вячеслав без четкого ТЗ, скорее даже наоборот успел помочь мне с дизайном для наружной рекламы баннера для нашего магазина абсолютно безвоздмездно т.е. даром! За что ему огромное спасибо.
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hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Для Валерии Коробовой
Прекрасный заказчик. Четко ставить цели. Точно знает чего хочет. Оплата своевременная .Всем рекомендую!!!!!!!!!
Отличный специалист. Все сделала правильно и в срок. Спасибо за проделаную работую.
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