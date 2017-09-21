3D - моделлер

- Моделирование 3D-контента для выгрузки в различные среды виртуальной реальности: голографические, стереосистемы, проекционные, очки, шлемы и проч.

- Разработка 3D моделей в Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Inventor

- Правильная геометрия, топология разрабатываемых моделей

- Развертка 3D моделей и последующее текстурирование

- Настройка материалов и света

- Оптимизация моделей CAD под среды поверхностного моделирования

- Рендер

- Выгрузка 3D-моделей в игровой движок Unity 3D