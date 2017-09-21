3D - моделлер
- Моделирование 3D-контента для выгрузки в различные среды виртуальной реальности: голографические, стереосистемы, проекционные, очки, шлемы и проч.
- Разработка 3D моделей в Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Inventor
- Правильная геометрия, топология разрабатываемых моделей
- Развертка 3D моделей и последующее текстурирование
- Настройка материалов и света
- Оптимизация моделей CAD под среды поверхностного моделирования
- Рендер
- Выгрузка 3D-моделей в игровой движок Unity 3D
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