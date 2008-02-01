daffny_ved

Опыт работы:
Имею опыт ведения своего паблика vkontakte, а также создание интернет магазина на платформе WordPress и INSALES.
Видеомонтаж поздравительных роликов.
Ведение блога на livejournal.com
Написание отзывов и статей на различные тематики.
07.2010—06.2013
2 года 11 месяцев
Менеджер по работе с клиентами
ООО "Каталог" Редакция двух глянцевых журналов Catalog и "Стольник", г. Красноярск.
Знание продукта, планирование, подготовка клише, работа с уже существующей клиентской базой и поиск новых клиентов, холодные звонки, назначение деловых встреч, презентация журналов, индивидуальный подход, выявление потребностей клиента и осуществление наиболее подходящего рекламного предложения (удовлетворение потребностей клиента), работа с возражениями, сделка (продажа), оформление договоров, первичная бухгалтерия и документооборот, организация и поиск спонсоров мероприятий журналов; обучение, принятие экзамена и введение в должность вновь набранных менеджеров. Исследование и анализ рынка конкурентов.
02.2008—11.2010
2 года 9 месяцев
Менеджер
Букмекерская контора, спорт бар, г. Красноярск, полная занятость.
Набор и обучение персонала, прием и обработка ставок, консультирование, первичная бухгалтерия, отчетность, улаживание конфликтных ситуаций, координация деятельности предприятия.
Образование
2008
Восточно-Сибирский институт туризма - филиал Российской Международной академии туризма
Высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Менеджмент организации
Специальность: Менеджер по туризму