daffny_ved

Доброго времени суток, уважаемые работодатели! Я активный начинающий фрилансер!

Опыт работы:

Имею опыт ведения своего паблика vkontakte, а также создание интернет магазина на платформе WordPress и INSALES.

Видеомонтаж поздравительных роликов.

Ведение блога на livejournal.com

Написание отзывов и статей на различные тематики.

07.2010—06.2013

2 года 11 месяцев

Менеджер по работе с клиентами

ООО "Каталог" Редакция двух глянцевых журналов Catalog и "Стольник", г. Красноярск.

Знание продукта, планирование, подготовка клише, работа с уже существующей клиентской базой и поиск новых клиентов, холодные звонки, назначение деловых встреч, презентация журналов, индивидуальный подход, выявление потребностей клиента и осуществление наиболее подходящего рекламного предложения (удовлетворение потребностей клиента), работа с возражениями, сделка (продажа), оформление договоров, первичная бухгалтерия и документооборот, организация и поиск спонсоров мероприятий журналов; обучение, принятие экзамена и введение в должность вновь набранных менеджеров. Исследование и анализ рынка конкурентов.

02.2008—11.2010

2 года 9 месяцев

Менеджер

Букмекерская контора, спорт бар, г. Красноярск, полная занятость.

Набор и обучение персонала, прием и обработка ставок, консультирование, первичная бухгалтерия, отчетность, улаживание конфликтных ситуаций, координация деятельности предприятия.

Образование

2008

Восточно-Сибирский институт туризма - филиал Российской Международной академии туризма

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Менеджмент организации

Специальность: Менеджер по туризму