Бизнес услуги широкого профиля

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гуков. Оказываю бизнес-услуги широкого профиля:- Создание и оптимизация бизнес-процессов- Создание отделов продаж с нуля- Точечные задачи бизнеса- Перевод процессов в цифровой формат- Подбор и оценка персонала- Проведение тренингов- Подготовка бизнес плана- Маркетинговые исследования- многое другоеПодробное портфолио и об услугах на моем сайте, вышлю по запросу. Моими клиентами были: Mercedes-Benz, Porsche, Infiniti и многие другие компанииУслуги оказываются онлайн/оффлайн по согласованию с заказчикомЦена формируется из поставленной задачи.