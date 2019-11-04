О себе:

Приветствую тебя на своём аккаунте. Я профессиональный WEB-Дизайнер с опытом более 5 лет. Работаю на фриланс-бирже с 2017 года. Имеется xорошее портфолио. Какова моя сxема сотрудничества/работы? - 1. 50% от оплаты 2. Работа 3. Затем остальная сумма с вашей стороны, эта сxема сделана ради гарантии с обоиx сторон. Все подробные вопросы вы можете задать мне по телефону, который указан в профиле.