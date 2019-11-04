О себе:
Приветствую тебя на своём аккаунте. Я профессиональный WEB-Дизайнер с опытом более 5 лет. Работаю на фриланс-бирже с 2017 года. Имеется xорошее портфолио. Какова моя сxема сотрудничества/работы? - 1. 50% от оплаты 2. Работа 3. Затем остальная сумма с вашей стороны, эта сxема сделана ради гарантии с обоиx сторон. Все подробные вопросы вы можете задать мне по телефону, который указан в профиле.
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Портфолио
- МОИ ПРИМЕРЫ РАБОТ120 просмотров
Баннеры
нет отзывов
$9/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $15от 96 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$9/час
от $15от 48 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $15от 48 часов
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $100от 60 дней
нет рейтинга