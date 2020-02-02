dairaboty_pliz

С детства увлекалась монтажом видео, ретушью фото и рисованием. Со временем увлечение переросло в творческий процесс и стало постоянным источником дохода.Прошла успешное обучение в школе компьютерных технологий Scream School, где
осуществляется подготовка лучших специалистов в области компьютерной графики,
анимации и разработки компьютерных игр, по программе Моушн Дизайн.
Опыт работы в достаточно крупном и известном в городе Москве Агентстве мобильной
рекламы Artics Internet Solutions.
Хорошо владею такими программами как Adobe Ae, Ph, Al, Pr, Cinema 4D
Изучаю в данный момент: Unreal Engine, Unity, Houdini.
Опыт в создании сайтов с использованием конструктора Tilda.
Отлично работаю как по ТЗ, так и в свободной форме, проявляя свои дизайнерские
способности и воображение.
Личные качества: креативность, пунктуальность, усидчивость, стремление к развитию в
профессиональной сфере. Вредных привычек не имею.