dairaboty_pliz

С детства увлекалась монтажом видео, ретушью фото и рисованием. Со временем увлечение переросло в творческий процесс и стало постоянным источником дохода.Прошла успешное обучение в школе компьютерных технологий Scream School, где

осуществляется подготовка лучших специалистов в области компьютерной графики,

анимации и разработки компьютерных игр, по программе Моушн Дизайн.

Опыт работы в достаточно крупном и известном в городе Москве Агентстве мобильной

рекламы Artics Internet Solutions.

Хорошо владею такими программами как Adobe Ae, Ph, Al, Pr, Cinema 4D

Изучаю в данный момент: Unreal Engine, Unity, Houdini.

Опыт в создании сайтов с использованием конструктора Tilda.

Отлично работаю как по ТЗ, так и в свободной форме, проявляя свои дизайнерские

способности и воображение.

Личные качества: креативность, пунктуальность, усидчивость, стремление к развитию в

профессиональной сфере. Вредных привычек не имею.