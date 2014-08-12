переводчик (испанский, английский, французский)

Предлагаю услуги перевода технической документации (английский-русский, испанский-русский, французский-русский), чертежей (AutoCad, Microstation), монтажных листов кинофильмов, а также текстов общей направленности в таких областях как маркетинг, туризм, личные документы.

Образование - СПбГУ, филологический факультет, 2006 г. (переводчик, английский язык, специалист по межкультурной коммуникации); ИЛИ РАН, кандидат филологических наук, 2014 г.; "Интурист", Санкт-Петербург (дополнительное профессиональное образование), квалификация "гид-переводчик" (лицензия, французский, испанский языки), 2013 г.

Опыт преподавания английского и французского, опыт проживания и работы в языковой среде (Испания, Чили - с 2013 г. по настоящее время).

Работаю на удаленной основе с большими объемами текста, с использованием CAT (Trados Studio 2011, SDLX). Скорость перевода: с иностранного на русский - 10 стр. в день, с русского на иностранный - 8 стр. в день. Расценки в зависимости от характера текста (от 200 р. за 1800 п.з. в языковой паре английский-русский и 50 р. за минуту при переводе монтажных листов).

Нахожусь в другом часовом поясе (-8 часов по Мск). Оплата по банковской карте или через PayPal.

Связь - эл.почта ([email protected]), skype (dairinfinn)

Личная информация: российское гражданство, 30 лет, замужем, детей нет.