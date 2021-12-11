Таргетолог и SMM специалист

Я таргетолог со стажем работы 6 лет + SMM специалист (3 года).

Выполнил порядка 32 проектов из них 23 онлайн компании( интернет магазины, сообщества и т.д.), а так же 9 оффлайн проектов (кафе - бар, магазин детских игрушек, магазин спорттоваров и т.д.)

Имею следующие аттестаты, подтверждающие мои навыки:

-Аттестат по Яндекс метрики

-Аттестат по рекламному кабинету ВК

-Аттестат по рекламному кабинету в MyTarget

-Аттестат по Google Analytics

-Аттестат по рекламному кабинеты FaceBook

-Аттестат по окончанию таких онлайн школ как:

1.1 SkillBox

1.2 GeekBrains

1.3 Нетология

При рассмотрение моей вакансии всегда скидываю пару-тройку своих кейсов, дабы не нагружать заказчика в прочтение всех 

Всегда на связи, самый вежливый Таргетолог.

До скорого сотрудничества!