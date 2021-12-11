Я таргетолог со стажем работы 6 лет + SMM специалист (3 года).
Выполнил порядка 32 проектов из них 23 онлайн компании( интернет магазины, сообщества и т.д.), а так же 9 оффлайн проектов (кафе - бар, магазин детских игрушек, магазин спорттоваров и т.д.)
Имею следующие аттестаты, подтверждающие мои навыки:
-Аттестат по Яндекс метрики
-Аттестат по рекламному кабинету ВК
-Аттестат по рекламному кабинету в MyTarget
-Аттестат по Google Analytics
-Аттестат по рекламному кабинеты FaceBook
-Аттестат по окончанию таких онлайн школ как:
1.1 SkillBox
1.2 GeekBrains
1.3 Нетология
При рассмотрение моей вакансии всегда скидываю пару-тройку своих кейсов, дабы не нагружать заказчика в прочтение всех
Всегда на связи, самый вежливый Таргетолог.
До скорого сотрудничества!