Меня зовут Ибрагим учусь в Педагогическом Пед колледже в 4 курсе хотелось бы писать статьи и получать за это деньги я по сути романтик и могу написать любовные стихи
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