dakar2015

Сергей Сергеев dakar2015

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Два баннера

    Нужно 2 баннера: - 1300*307 - 378*228 Срок 1 день Схема работы: - Делаете эскизы  - Если что-то понравилось - дорабатываем - Оплата - Передаете исходники Изображения, тесты и т.п. предоставлю

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • WP настройка шаблонов

    На мультисайте с двумя подкатегориями нужно настроить оболочки. На каждой подкатегории установлена своя. (Всего их две). Шаблоны куплены, по ним есть поддержка. Также возможно потребуется настройка некоторых плагинов.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад