Нужно 2 баннера: - 1300*307 - 378*228 Срок 1 день Схема работы: - Делаете эскизы - Если что-то понравилось - дорабатываем - Оплата - Передаете исходники Изображения, тесты и т.п. предоставлю
Баннеры16 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужно 2 баннера: - 1300*307 - 378*228 Срок 1 день Схема работы: - Делаете эскизы - Если что-то понравилось - дорабатываем - Оплата - Передаете исходники Изображения, тесты и т.п. предоставлю
На мультисайте с двумя подкатегориями нужно настроить оболочки. На каждой подкатегории установлена своя. (Всего их две). Шаблоны куплены, по ним есть поддержка. Также возможно потребуется настройка некоторых плагинов.