Seo-специалист

1. Продвижение в поисковых системах:Google и Yandex

— Информационные сайты

— Сайты предоставления различных услуг

— Интернет-магазины

— Личные блоги

— И другие виды легальных сайтов (не берусь за сайты, которые противоречат законам РФ и СНГ.)

2. Составление стратегии продвижения.

3. Составление рекомендаций по оптимизации сайта.

4. Составление семантического ядра

5. SEO аудит сайта

6. Консультации по вопросам, связанным с продвижением в поисковых системах

7. Анализ сайтов и продвижения.

8. Настройка и создание сайтов и интернет-магазинов на wordpress.

9. Лечение wordpress сайтов от вирусов

По все вопросам пишите на почту.