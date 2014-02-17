Seo-специалист
1. Продвижение в поисковых системах:Google и Yandex
— Информационные сайты
— Сайты предоставления различных услуг
— Интернет-магазины
— Личные блоги
— И другие виды легальных сайтов (не берусь за сайты, которые противоречат законам РФ и СНГ.)
2. Составление стратегии продвижения.
3. Составление рекомендаций по оптимизации сайта.
4. Составление семантического ядра
5. SEO аудит сайта
6. Консультации по вопросам, связанным с продвижением в поисковых системах
7. Анализ сайтов и продвижения.
8. Настройка и создание сайтов и интернет-магазинов на wordpress.
9. Лечение wordpress сайтов от вирусов
По все вопросам пишите на почту.
Действие аккаунта приостановлено!