По специальности профессиональный оператор постановщик. Монтировал от игровых фильмов до реклам и свадеб. Имею многолетний опыт работы в кино и на тел

Опыт работы:

2008-2017 г. телеканал СТБ :

2015-2017 г. Кулинарное телешоу "Все буде смачно" телеканал СТБ

(оператор-постановщик) https://www.youtube.com/watch?v=NNoSTKKVloo

2016 г.Ортопедическая клиника ЛАДИСТЕН (оператор-постановщик,

режиссер монтажа.) https://www.youtube.com/watch?v=K9Fw5-HJBRA

2012 г. "5 лет и один день" 90 мин режиссер Б.Квашнев, телеканал СТБ

(оператор-постановщик) https://vimeo.com/86685812

https://www.youtube.com/watch?v=Li7GaSW-m_8&t=407s

2010-2012 «Чужие ошибки» -сериал, основанный на криминальных историях

(оператор-постановщик) :

"Девушка без прошлого" 45 мин. режиссер Б.Квашнев

https://www.youtube.com/watch?v=9qSU--KjPHQ

"Сиротская доля" 45 мин. режиссер Б.Квашнев

https://www.youtube.com/watch?v=UX7Mk9eUM20

"Хозяин смерти" 45 мин. режиссер Б.Квашнев

"Проклятое дерево" 45 мин. режиссер Б.Квашнев

https://www.youtube.com/watch?v=NmbQR3xuCiU

"Карты, деньги, три сестры" 45 мин. режиссер В.Онищенко.

"Кто в доме хозяин" 45 мин. режиссер Б.Квашнев.

2010 г. студия "Istil" теле шоу "Знахари"(Интер)

2008 г. «Приключения на хуторке близ Деканьки » (игровой фильм, 100 мин.

производство к/с ООО издательский дом "Савонарола"

(оператор-постановщик)

https://vimeo.com/86686386

2007-2008 гг. - студия " Пилот" программа "Параллельный мир" для "СТБ".

2006 г. «Тайный гвардеец императрицы» (игровой фильм, 100 мин.,

производство к/с «Мартин», режиссер Б.Квашнев), оператор-постановщик,

режиссер монтажа.

https://www.youtube.com/watch?v=Vqi8fJ3OrCI

2006 г. «Той, хто пробудив Кам'яну Державу»

60 мин., , режиссер В.Онищенко). Оператор-постановщик.

https://vimeo.com/86908463

2005 г. «Запороги» (игровой, 10 серий, 520 мин., студия «Злагода»,

«Укртелефильм», режиссер В.Онищенко). Оператор-постановщик

https://vimeo.com/86910451

2002 г. Оператор-постановщик,режиссер монтажа.видеоклипа «Варрава»,

http://www.youtube.com/watch?v=-QOu55YfN24

1980-2000 г : Оператор-постановщик ,оператор комбинированных съемок ,

механик по обслуживанию съемочной техники Национальной киностудии

художественных фильмов им. Александра Довженко.

1991 г. «Пегий пес бегущий краем моря» , 18 частей, режиссер К.Геворкян.

(оператор-постановщик,оператор комбинированных съемок.)

1991 МКФ в Москве. Золотой приз , Приз экуменического жюри,

Специальный приз Международного жюри киноклубов ;

1991 ОРКФ «Кинотавр» в Сочи. Главный приз в конкурсе «Фильмы для

избранных»

Приз кинопрессы «За лучший фильм года»;

1993 МКФ в Валансьене. «Гран-при»

1993 МКФ авторского фильма в Сан-Ремо «Гран-при»

Творческие и профессиональные качества

Монтажом начел заниматься начиная с дипломной работы снятой на

кинопленке на монтажном столе при помощи "пушки" и скотча.

Ролики из фильмов которые снимал,монтировал сам.

Выполнял обязанности продюсера технического обеспечения

съемок и монтажа игрового фильма.

Хорошо владею программами Adobe Photoshop‚ Adobe Premiere‚ Edius.

Имею организаторский опыт‚ в работе над фильмом умею понять

творческий замысел режиссера и делаю все для его выполнения.