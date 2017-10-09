Опыт работы:
2008-2017 г. телеканал СТБ :
2015-2017 г. Кулинарное телешоу "Все буде смачно" телеканал СТБ
(оператор-постановщик) https://www.youtube.com/watch?v=NNoSTKKVloo
2016 г.Ортопедическая клиника ЛАДИСТЕН (оператор-постановщик,
режиссер монтажа.) https://www.youtube.com/watch?v=K9Fw5-HJBRA
2012 г. "5 лет и один день" 90 мин режиссер Б.Квашнев, телеканал СТБ
(оператор-постановщик) https://vimeo.com/86685812
https://www.youtube.com/watch?v=Li7GaSW-m_8&t=407s
2010-2012 «Чужие ошибки» -сериал, основанный на криминальных историях
(оператор-постановщик) :
"Девушка без прошлого" 45 мин. режиссер Б.Квашнев
https://www.youtube.com/watch?v=9qSU--KjPHQ
"Сиротская доля" 45 мин. режиссер Б.Квашнев
https://www.youtube.com/watch?v=UX7Mk9eUM20
"Хозяин смерти" 45 мин. режиссер Б.Квашнев
"Проклятое дерево" 45 мин. режиссер Б.Квашнев
https://www.youtube.com/watch?v=NmbQR3xuCiU
"Карты, деньги, три сестры" 45 мин. режиссер В.Онищенко.
"Кто в доме хозяин" 45 мин. режиссер Б.Квашнев.
2010 г. студия "Istil" теле шоу "Знахари"(Интер)
2008 г. «Приключения на хуторке близ Деканьки » (игровой фильм, 100 мин.
производство к/с ООО издательский дом "Савонарола"
(оператор-постановщик)
2007-2008 гг. - студия " Пилот" программа "Параллельный мир" для "СТБ".
2006 г. «Тайный гвардеец императрицы» (игровой фильм, 100 мин.,
производство к/с «Мартин», режиссер Б.Квашнев), оператор-постановщик,
режиссер монтажа.
https://www.youtube.com/watch?v=Vqi8fJ3OrCI
2006 г. «Той, хто пробудив Кам'яну Державу»
60 мин., , режиссер В.Онищенко). Оператор-постановщик.
2005 г. «Запороги» (игровой, 10 серий, 520 мин., студия «Злагода»,
«Укртелефильм», режиссер В.Онищенко). Оператор-постановщик
2002 г. Оператор-постановщик,режиссер монтажа.видеоклипа «Варрава»,
http://www.youtube.com/watch?v=-QOu55YfN24
1980-2000 г : Оператор-постановщик ,оператор комбинированных съемок ,
механик по обслуживанию съемочной техники Национальной киностудии
художественных фильмов им. Александра Довженко.
1991 г. «Пегий пес бегущий краем моря» , 18 частей, режиссер К.Геворкян.
(оператор-постановщик,оператор комбинированных съемок.)
1991 МКФ в Москве. Золотой приз , Приз экуменического жюри,
Специальный приз Международного жюри киноклубов ;
1991 ОРКФ «Кинотавр» в Сочи. Главный приз в конкурсе «Фильмы для
избранных»
Приз кинопрессы «За лучший фильм года»;
1993 МКФ в Валансьене. «Гран-при»
1993 МКФ авторского фильма в Сан-Ремо «Гран-при»
Творческие и профессиональные качества
Монтажом начел заниматься начиная с дипломной работы снятой на
кинопленке на монтажном столе при помощи "пушки" и скотча.
Ролики из фильмов которые снимал,монтировал сам.
Выполнял обязанности продюсера технического обеспечения
съемок и монтажа игрового фильма.
Хорошо владею программами Adobe Photoshop‚ Adobe Premiere‚ Edius.
Имею организаторский опыт‚ в работе над фильмом умею понять
творческий замысел режиссера и делаю все для его выполнения.
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