Flutter Разработчик | Готов к Творчеству и Обучению

Привет! Меня зовут Далер, и я разработчик, специализирующийся на мобильных приложениях с использованием Flutter. Мой путь в мир разработки только начался, и я полон энтузиазма для создания удивительных мобильных приложений.

Опыт Работы: Пока я только начинаю свой профессиональный путь, я успешно завершил ряд обучающих проектов с использованием Flutter. Мой опыт включает в себя разработку пользовательских интерфейсов, работу с состоянием приложения и интеграцию сторонних библиотек.



Гибкий график работы, готов к выполнению проектов различной сложности. Готов обучаться и адаптироваться под требования заказчика.



Контакты :

[email protected]

https://t.me/ddkhalimov

или можно на whatsapp 89653132211