dalexandrovich

Дмитрий Громов dalexandrovich

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю эффективные стратегии и продающие тексты для вашего успеха. Давайте работать вместе! 🚀

Привет! 👋 Меня зовут Дмитрий. Я многосторонний специалист с опытом в интернет-маркетинге и копирайтинге. Моя экспертиза охватывает следующие области:

Интернет-маркетинг:

  1. Аналитика и стратегическое планирование 📊: Глубокий анализ данных, разработка эффективных маркетинговых стратегий, ориентированных на результат.

  2. SEO и контент-маркетинг 🖋️: Оптимизация контента под поисковые системы, разработка контент-стратегий для привлечения целевой аудитории.

  3. Реклама и вовлечение в социальных сетях 📱: Создание и оптимизация рекламных кампаний в социальных медиа, анализ метрик и взаимодействие с аудиторией.

  4. Email-маркетинг и автоматизация 💌: Разработка и оптимизация email-кампаний, внедрение систем автоматизации маркетинга.

Копирайтинг:

  1. Создание продающих текстов ✍️: Написание убедительных и информативных текстов, способных привлечь и удержать внимание аудитории.

  2. Адаптация под целевую аудиторию 🎯: Умение адаптировать контент под конкретные потребности и предпочтения целевой аудитории.

  3. Творческий подход 🌟: Генерация оригинальных идей для создания уникального и привлекательного контента.