dalexandrovich

Создаю эффективные стратегии и продающие тексты для вашего успеха. Давайте работать вместе! 🚀

Привет! 👋 Меня зовут Дмитрий. Я многосторонний специалист с опытом в интернет-маркетинге и копирайтинге. Моя экспертиза охватывает следующие области:

Интернет-маркетинг:

Аналитика и стратегическое планирование 📊: Глубокий анализ данных, разработка эффективных маркетинговых стратегий, ориентированных на результат. SEO и контент-маркетинг 🖋️: Оптимизация контента под поисковые системы, разработка контент-стратегий для привлечения целевой аудитории. Реклама и вовлечение в социальных сетях 📱: Создание и оптимизация рекламных кампаний в социальных медиа, анализ метрик и взаимодействие с аудиторией. Email-маркетинг и автоматизация 💌: Разработка и оптимизация email-кампаний, внедрение систем автоматизации маркетинга.

Копирайтинг: