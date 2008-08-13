Профильное образование: Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, факультет переподготовки специалистов, специальность - графический дизайн.
Свободно владею AutoCad, 3Ds Max, Adobe Photoshop, Illustrator
Знаю английский язык на хорошем уровне.
Имеется опыт выполненения частных дизайн-проектов квартир, коттеджей и офисов.
Выполняю весь цикл работ от замеров и эскизного проекта, до рабочего проекта и авторского надзора.
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Портфолио
- Резиденция, бассейн197 просмотров
- Резиденция, спальня186 просмотров
- Резиденция, спальня157 просмотров
- Резиденция , холл180 просмотров
- Резиденция, холл202 просмотра
- Спальня145 просмотров
- Столовая-кухня, ракурс3154 просмотра
- Столовая-кухня, ракурс2161 просмотр
- Столовая-кухня167 просмотров
- Кабинет IT, вар2239 просмотров
- Кабинет IT, вар1181 просмотр
- Кабинет директора, вар2175 просмотров