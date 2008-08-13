Профильное образование: Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, факультет переподготовки специалистов, специальность - графический дизайн.

Свободно владею AutoCad, 3Ds Max, Adobe Photoshop, Illustrator

Знаю английский язык на хорошем уровне.

Имеется опыт выполненения частных дизайн-проектов квартир, коттеджей и офисов.

Выполняю весь цикл работ от замеров и эскизного проекта, до рабочего проекта и авторского надзора.