Тхт список аккаунтов - авторизация - прием входящих сообщений с возможностью ответить на них.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Тхт список аккаунтов - авторизация - прием входящих сообщений с возможностью ответить на них.
Требуется парсер id пользователей вконтакте из сообществ и друзей определенного контакта. С возможностью отбора по следующим критериям: Город, пол, возраст, онлайн.
Софт должен заливать одновременно в 20+ альбомов по 20 папок с фото. Поддержка многоаккаунтности, антигейта. Погрешностей быть не должно. Оплатить готов сразу по результату.