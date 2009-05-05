ТЕКСТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Копирайтинг, создание уникальных статей и т.п. - от 10$ за 1000 знаков без пробелов.
Рерайтинг, литературная редакция, корректура текста - от 5$ за 1000 знаков без пробелов.
Перевод (английский язык) - от 7$ за 1000 знаков без пробелов.
Кроме того, возможны услуги поиска информации, управления веб-контентом, озвучивания.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Статья о гильдиях в MMORPG199 просмотров
- Сообщение об НЛО206 просмотров
- Сообщение об НЛО196 просмотров
- Статья о MMORPG (фрагмент)184 просмотра
- Покерный турнир EPT.161 просмотр