Привет! Меня зовут Юрий и я влюблен в дизайн
Обращаясь ко мне вы получаете
✅ человека, который говорит на понятном для обоих сторон языке
✅ дизайн, который хотели вы, а не который у меня получился
✅ помощь после завершения заказа и оплаты, если вдруг что-то надо исправить
Чем я могу быть вам полезным
🤝 Сделаю красивый лендинг
🤝 Не менее красивый многостраничный сайт
🤝 Могу все это сверстать на платформе Tilda
🤝 Банер, афишу, превью на ютубчик, это тоже можно
🤝 Ваш дизайнер убежал и недоделал, я доделаю
🤝 Разработаю логотип, фирменный стиль, визитки, айдентика
Схема работы простая и прозрачная
👉 Изучаю ТЗ, если нет, то не беда! Я сделаю бриф, где мы с вами придем к понимаю того, чтовы вам нужно
👉 После того, как мы все решили, выяснили, какой проект будем делать, сколько страниц у него будет, многостраничник это или лендинг, мы определяем сроки работы и ее стоимость, как говориться, торг возможен, но до слез и у капота
👉 Следующий этап это предоплата. Ничто так не укрепляет дружбу, как задаток, поэтому я беру 10% от суммы, для вас и меня это подтверждение серьезности нашего сотрудничества. Если не сойдутся звезды, и вот прям мы с вами ну никак не найдем общий язык, а мои варианты дизайна вас не удовлетворят, то я верну вам задаток.
👉 Далее правки! Я делаю макет, вы смотрите, вносите правки, я дорабатываю макет. Правки в рамках ТЗ делаю бесплатно, но любые изменения вне ТЗ это уже дополнительная оплата по прайсу.
👉 Финиш! Я вам готовый заказ, вы мне мои 90%. Все счастливы и любят друг друга
Для больших заказов и постоянных клиентов приятности
Бесплатно или с большой скидкой сделаю
дизайн визиток с готовыми файлами для полиграфии
разработаю логотип со всеми необходимым файлами для веб и полиграфии
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Портфолио
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