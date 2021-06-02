Дизайн сайтов, лендингов, создание логотипов и фирменного стиля

Привет! Меня зовут Юрий и я влюблен в дизайн 

Обращаясь ко мне вы получаете

✅ человека, который говорит на понятном для обоих сторон языке

✅ дизайн, который хотели вы, а не который у меня получился

✅ помощь после завершения заказа и оплаты, если вдруг что-то надо исправить

Чем я могу быть вам полезным

🤝 Сделаю красивый лендинг

🤝 Не менее красивый многостраничный сайт

🤝 Могу все это сверстать на платформе Tilda

🤝 Банер, афишу, превью на ютубчик, это тоже можно

🤝 Ваш дизайнер убежал и недоделал, я доделаю

🤝 Разработаю логотип, фирменный стиль, визитки, айдентика

Схема работы простая и прозрачная

👉 Изучаю ТЗ, если нет, то не беда! Я сделаю бриф, где мы с вами придем к понимаю того, чтовы вам нужно

👉 После того, как мы все решили, выяснили, какой проект будем делать, сколько страниц у него будет, многостраничник это или лендинг, мы определяем сроки работы и ее стоимость, как говориться, торг возможен, но до слез и у капота

👉 Следующий этап это предоплата. Ничто так не укрепляет дружбу, как задаток, поэтому я беру 10% от суммы, для вас и меня это подтверждение серьезности нашего сотрудничества. Если не сойдутся звезды, и вот прям мы с вами ну никак не найдем общий язык, а мои варианты дизайна вас не удовлетворят, то я верну вам задаток.

👉 Далее правки! Я делаю макет, вы смотрите, вносите правки, я дорабатываю макет. Правки в рамках ТЗ делаю бесплатно, но любые изменения вне ТЗ это уже дополнительная оплата по прайсу.

👉 Финиш! Я вам готовый заказ, вы мне мои 90%. Все счастливы и любят друг друга 

Для больших заказов и постоянных клиентов приятности

Бесплатно или с большой скидкой сделаю

 дизайн визиток с готовыми файлами для полиграфии

 разработаю логотип со всеми необходимым файлами для веб и полиграфии

Мои контакты

[email protected]

Мои работы тут

https://www.behance.net/dalnichenk19fb