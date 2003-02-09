Дмитрий

Привет! Меня зовут Дмитрий, и я фрилансер с опытом в копирайтинге и программировании. В копирайтинге я прошел обучение более 3 месяцев и имею небольшой стаж работы. Я умею создавать уникальный контент, писать продающие тексты и редактировать уже существующий контент.

В программировании я имею более года опыта и владею такими языками программирования, как Python, HTML, C#, C++, Java и JavaScript. У меня есть опыт создания ботов для платформы Telegram, ВКонтакте и Discord. Я готов разработать бота с различными функциями, включая автоматизацию задач, обработку данных и взаимодействие с API.

Я стремлюсь качественно выполнять свою работу, быть ответственным и соблюдать сроки. Готов взяться за разнообразные проекты, будь то написание статей, создание контента, разработка программного обеспечения или создание ботов. Я готов к сотрудничеству и открыт к новым проектам.

Если вам нужны услуги в копирайтинге или программировании, обращайтесь ко мне. Я готов помочь в решении ваших задач и достижении ваших целей.