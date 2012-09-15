Нужен модуль для OpenCart 1.5.3.1 Есть чужой интернет-магазин, есть наш магазин на OpenCart 1.5.3.1. Нужно парсить данные о наличии товаров в чужом магазине и обновлять эти данные на нашем магазине. Операция должна производиться автоматически, без ручного ...