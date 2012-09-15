Функция расширения из двух частей, мониторинг и действие. Мониторинг есть суммирование, в течение каждой минуты значений столбца и в случае достижения заданной суммы происходит действие. Действия есть автоматическое нажатие, последовательно трёх кнопок на одной странице, Мониторинг и действия ...
- $60Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Нужен парсер для сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно «налету» по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения и т.д.) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Модуль для подключения к системе ipay.by Инструкция в приложении.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен модуль для OpenCart 1.5.3.1 Есть чужой интернет-магазин, есть наш магазин на OpenCart 1.5.3.1. Нужно парсить данные о наличии товаров в чужом магазине и обновлять эти данные на нашем магазине. Операция должна производиться автоматически, без ручного ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад