damark

Романович damark

 
42 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт или расширение Хром для сайта

    $60

    Функция расширения из двух частей, мониторинг и действие. Мониторинг есть суммирование, в течение каждой минуты значений столбца и в случае достижения заданной суммы происходит действие. Действия есть автоматическое нажатие, последовательно трёх кнопок на одной странице, Мониторинг и действия ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер

    $250

    Нужен парсер для сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно «налету» по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения и ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер

    Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения и т.д.) ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер для интернет-магазина

    Нужен модуль для OpenCart 1.5.3.1 Есть чужой интернет-магазин, есть наш магазин на OpenCart 1.5.3.1. Нужно парсить данные о наличии товаров в чужом магазине и обновлять эти данные на нашем магазине. Операция должна производиться автоматически, без ручного ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад