damirhalkov

Юридические услуги

Я юрист, с опытом работы в администрации, в следственных органов, последнее время занимаюсь частной практикой, помогаю людям в различных вопросах в рамках закона, решаю проблемы, последние дела по бракоразводным процессам, а так же проверка покупки и продажи квартир, домов, земельных участков, с применение мат капитала, банковские вопросы о просрочки кредитов. Я человек целеустремленный, педантичный ответственно отношусь к своей работе, так как каждый обращающиеся ко мне человек, очень важен.