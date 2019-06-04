damirproject1

Две задачи на параллельное программирование OpenMP: Алгоритм прима на параллельном программировании; Билинейная интерполяция stb (для картинок) С комментариями к строкам. С++
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Закрыт
6 лет назад
Две задачи на параллельное программирование OpenMP: Алгоритм прима на параллельном программировании; Билинейная интерполяция stb (для картинок) С комментариями к строкам. С++
Нужен разработчик PHP, чтобы готовый PDF-бланк сделать в формате fpdf, чтобы заполнить информацию данными из PHP.