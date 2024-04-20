Точность, грамотность, скорость!

Рерайтер и переводчик, который сделает ваши тексты понятными, грамотными и интересными, с опытом работы 15 лет.

Высшее образование.

Знание русского, украинского и турецкого языков на уровне носителя.

Опыт работы с различными типами текстов, включая технические, художественные, публицистические.

Точность - я всегда соблюдаю грамматику, пунктуацию и стилистику языка.

Грамотность - я знаю все тонкости русского, украинского и турецкого языков.

Скорость - я всегда выполняю работу в срок, без задержек.

Дополнительные услуги:

Разработаю название и слоган;

Отредактирую текст;

Озвучу текст;

Транскрибировать тоже умею

Цена зависит от объема и сложности ТЗ.

Сделаю хорошую скидку для первых десяти заказов для наработки портфолио и отзывов в данном проекте.