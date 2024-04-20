damla

Ольга damla

 
69 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Точность, грамотность, скорость!

Рерайтер и переводчик, который сделает ваши тексты понятными, грамотными и интересными, с опытом работы 15 лет.

  • Высшее образование.

  • Знание русского, украинского и турецкого языков на уровне носителя.

  • Опыт работы с различными типами текстов, включая технические, художественные, публицистические.

Точность - я всегда соблюдаю грамматику, пунктуацию и стилистику языка.

Грамотность - я знаю все тонкости русского, украинского и турецкого языков.

Скорость - я всегда выполняю работу в срок, без задержек.

Дополнительные услуги:

  • Разработаю название и слоган;

  • Отредактирую текст;

  • Озвучу текст;

  • Транскрибировать тоже умею

Цена зависит от объема и сложности ТЗ.

Сделаю хорошую скидку для первых десяти заказов для наработки портфолио и отзывов в данном проекте.