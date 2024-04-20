Точность, грамотность, скорость!
Рерайтер и переводчик, который сделает ваши тексты понятными, грамотными и интересными, с опытом работы 15 лет.
Высшее образование.
Знание русского, украинского и турецкого языков на уровне носителя.
Опыт работы с различными типами текстов, включая технические, художественные, публицистические.
Точность - я всегда соблюдаю грамматику, пунктуацию и стилистику языка.
Грамотность - я знаю все тонкости русского, украинского и турецкого языков.
Скорость - я всегда выполняю работу в срок, без задержек.
Дополнительные услуги:
Разработаю название и слоган;
Отредактирую текст;
Озвучу текст;
Транскрибировать тоже умею
Цена зависит от объема и сложности ТЗ.
Сделаю хорошую скидку для первых десяти заказов для наработки портфолио и отзывов в данном проекте.