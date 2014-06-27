Пишу интересно, грамотно, качественно и в сроки заказчика.
Добрый день! С 2005 года пишу все виды студенческих работ (рефераты, курсовые, дипломные, контрольные работы, отчеты по практике) под заказ с использованием источников последних исследований по тематике, в соответствии с требованиями учебного заведения и госстандарта.
Работаю по профилю:
-история
-право
-философия
-социология
-политология
-культурология
-психология
-педагогика
Все работы выполняются в установленный заказчиком срок и проходят проверку в системе антиплагиат.
А так же:
-копирайтинг
-рерайт
-обзоры
-редактура и корректура текста
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Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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