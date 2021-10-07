Веб-дизайнер

Увлекаюсь дизайном с самого детства. В 2011 году поступила в художественную школу на отделение технического дизайна. В ней обучилась основным навыкам рисования, дизайна и компьютерной графики. Обучилась работе в программе Adobe Photoshop.

После поступления в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" была принята в команду дизайнеров Профсоюзной организации, где изучила Adobe Illustrator .

Летом 2020 года прошла марафон по разработке мобильных приложений в Figma.

Осенью 2020 года прошла курс по разработке дизайна лендингов в Adobe Photoshop.

Весной 2021 года приобрела курс по разработке дизайна в Figma, который прохожу в данный момент. Личные качества: ответственность, исполнительность, обучаемость, трудолюбие, целеустремленность, коммуникабельность.

Увлечения: рисование на бумаге, фотография, просмотр обучающих видео.

Портфолио: https://www.behance.net/danamurtazfd6e