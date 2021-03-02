dance_of_life

Видеомонтаж любой сложности!!!

Опыт работы в СМИ более 10 лет!

Опыт работы на Ютуб канале - 3 года!

Если вам нужен человек, который понимает такие слова, как раскадровка, монтажный лист, темпо-ритм, баланс белого, калибровка, золотое сечение и вообще этот птичий язык;

Если вам нужен человек, для которого следующие слова не простой набор букв - Adobe Premiere Pro; Canopus Edius;Sony Sound Forge; Adobe After Effects; Adobe Photoshop; Sony Vegas; Corel Draw; DaVinci Resolve и т.д.

Если вам важно качество, а не самолюбование исполнителя;

Если вам нужен человек, который умеет рассказывать историю без слов, следуя только творческому видению,

тогда мы точно сработаемся.

Портфолио по ссылке тут,

но, учитывая, что основное время было отдано СМИ и раньше не стояло задачи работы на дому, портфолио было собрано из того, что осталось на память.