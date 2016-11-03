danchik212121

- Junior Node.JS Developer
Профессиональные качества
- Выполнение поставленных задач точно в срок. Соблюдение дедлайнов
- Подбор Стэка необходимых технологий и библиотек
- Умение работы по Agile
- Умение работать с ТаскТрекерами
- Знание и умение работы с VCS
- Владение культурой написания кода, код Ревью
- Прогнонизование времени решения задач
- Умение работать в команде
- Высокая концентрация на деталях
- Быстрое освоение новых знаний и навыков
- ES6
- NODE.JS
- EXPRESS.JS
- MONGODB
- REACT.JS
- WEBPACK
- WEBSOCKETS
- REST API
- GIT