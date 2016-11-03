danchik212121

Данияр Салайдинов danchik212121

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
  • Junior Node.JS Developer

    Профессиональные качества

    • Выполнение поставленных задач точно в срок. Соблюдение дедлайнов
    • Подбор Стэка необходимых технологий и библиотек
    • Умение работы по Agile
    • Умение работать с ТаскТрекерами
    • Знание и умение работы с VCS
    • Владение культурой написания кода, код Ревью
    • Прогнонизование времени решения задач
    • Умение работать в команде
    • Высокая концентрация на деталях
    • Быстрое освоение новых знаний и навыков
    Ключевые навыки:

    • ES6
    • NODE.JS
    • EXPRESS.JS
    • MONGODB
    • REACT.JS
    • WEBPACK
    • WEBSOCKETS
    • REST API
    • GIT