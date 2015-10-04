Приветствую всех, читающих мое резюме!

На самом деле, я только начинаю пробовать себя на этом поприще, поэтому никаких достижений еще не имею. Тогда почему Вы должны выбрать именно меня в качестве исполнителя? Причин несколько.

Во-первых, я могу гарантировать, что никуда не пропаду. Я всегда на связи.

Во-вторых, я имею опыт фрилансерства, хотя и в другой профессии (программирование). Являясь программистом, привык мыслить системно. Вы можете быть уверены, что, прежде чем начать сотрудничество, мы с Вами максимально подробно и скрупулезно обсудим и проработаем все детали Вашего заказа. Это поможет избежать недопонимания и избавит нас от неприятных моментов как в процессе работы, так и после ее окончания.

В-третьих, клиент всегда прав. Все ваши пожелания будут учтены и реализованы.

В-четвертых, два заинтересованных друг в друге адекватных человека всегда найдут способ решения возникшего конфликта и обязательно достигнут взаимопонимания. В любой области сотрудничества-финансовой, производственной, межличностной. Всё в наших руках, если мы этого хотим!

Спасибо, что уделили внимание моей скромной персоне и потратили время на прочтение!

Надеюсь, наше сотрудничество будет успешным и плодотворным!