danexctrim1701

Занимаюсь Веб-Разработкой
Добрый день.
Если вы зашли в мой профиль, значит вам нужен программист. А точнее Веб-программист.
Напишу сайт любой сложности.
Знаю языки PHP, JS(JavaScript).
Ну и естественно HTML5 и CSS3.
Если вы из Белоруссии то звоните на номер: +375444948668.
Если же нет, то звоните в скайп. Мой логин: +375444948668.
Также можете связаться со мной через Вконтакте: https://vk.com/daniklavrentyev.
Желательно звонить или писать с 15:00.
Если вам не подошла моя кандидатура, нечего страшного.
А вам удачи!
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