danexctrim1701

Занимаюсь Веб-Разработкой

Добрый день.

Если вы зашли в мой профиль, значит вам нужен программист. А точнее Веб-программист.

Напишу сайт любой сложности.

Знаю языки PHP, JS(JavaScript).

Ну и естественно HTML5 и CSS3.

Если вы из Белоруссии то звоните на номер: +375444948668.

Если же нет, то звоните в скайп. Мой логин: +375444948668.

Также можете связаться со мной через Вконтакте: https://vk.com/daniklavrentyev.

Желательно звонить или писать с 15:00.

Если вам не подошла моя кандидатура, нечего страшного.

А вам удачи!