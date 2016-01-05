Всем привет! Требуется найти шаблон с сигналами для программы MetaTrader4, для торговли на бинарных опционах. Отличительная черта от других шаблонов зеленые(в верху графика) и красные точки(в низу графика)- это сигналы на вход открытия сделки(на повышение ...