$10
Разработка дизайна для компрессионной одежды,цвета в CMYK. Детали в личку или скайп.
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Разработка дизайна для компрессионной одежды,цвета в CMYK. Детали в личку или скайп.
Всем привет, нужно создать программу для торговли на бинарных опционах, а именно, создать сигналы, показывающих когда открывать на повышение и понижение
Всем привет! Требуется найти шаблон с сигналами для программы MetaTrader4, для торговли на бинарных опционах. Отличительная черта от других шаблонов зеленые(в верху графика) и красные точки(в низу графика)- это сигналы на вход открытия сделки(на повышение ...