Видеомонтажер

Привет, меня зовут Даниил!

У меня высшее юридическое образование, работал юристом, ушел на фриланс, чтобы иметь больше свободного времени. Живу в России, в городе Санкт-Петербург.

Предоставляю услуги в сфере работы с видео: Видеомонтаж, цветокоррекция, разработка видео-заставок, работаю в программах: Adobe Premiere CC, Adobe After Effects CC, Adobe Photoshop CC.

Также занимаюсь переводом текстов с английского на русский/с русского на английский (уровень владения английским языком B2 Upper-Intermediate)

Обращайтесь, качество работы гарантирую !:)