Даниил Константинов daniakon15daniakon15
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер
Привет, меня зовут Даниил!
У меня высшее юридическое образование, работал юристом, ушел на фриланс, чтобы иметь больше свободного времени. Живу в России, в городе Санкт-Петербург.
Предоставляю услуги в сфере работы с видео: Видеомонтаж, цветокоррекция, разработка видео-заставок, работаю в программах: Adobe Premiere CC, Adobe After Effects CC, Adobe Photoshop CC.
Также занимаюсь переводом текстов с английского на русский/с русского на английский (уровень владения английским языком B2 Upper-Intermediate)
Обращайтесь, качество работы гарантирую !:)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Реклама ресторананет просмотров
- Презентация1 просмотр