Переводы с английского на русский и наоборот. Написание/составление текстов, аннотаций в короткие сроки. Гарантия 100%. Качественно.

Приветствую всех !

Меня зовут Даниил и сразу перейдем к главному -

Я занимаюсь оказанием услуг по переводу текстов различного рода сложности, написание аннотаций, составление текстов на английском/русском языках, а также осуществляю редактирование текстов и рерайтинг.

Имею опыт проживания за рубежом, а также опыт преподавания английского языка учащимся с 5 по 9 класс.