danielbrando

Дниэль Брандо danielbrandodanielbrando
Имя и фамилия: Даниил Шевченко
Контактная информация: [email protected]
Профессиональная цель: Получить работу копирайтера, где я смогу применять свои навыки написания уникального и интересного контента, привлекающего внимание и отвечающего потребностям клиента.
Образование:
Бакалаврская степень в области журналистики и письменных наук, Берлинский университет имени Гумбольдта.
Курсы по копирайтингу в Promodo Academy.
Опыт работы:
Копирайтер-консультант по маркетингу и Копирайтер-контент-менеджер.
Написание текстов для веб-сайта и социальных медиа
Разработка контент-стратегии и плана контента
Редактирование и корректировка текстов
Разработка концепции и написание рекламных текстов
Создание продающих текстов для интернет-магазина
Копирайтинг для e-mail-рассылок и баннеров
Навыки:
Отличное знание украинского, русского, немецкого и английского языков.
Высокий уровень письменного изложения
Опыт работы с Google Analytics и SEO
Умение работать с редакторами текста и изображений
Ответственность и умение работать в команде