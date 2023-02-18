danielbrando

Творчий копірайтер з досвідом роботи в рекламі та контент-маркетингу: готовий створити унікальний контент для вашого бізнесу.

Имя и фамилия: Даниил Шевченко

Контактная информация: [email protected]

Профессиональная цель: Получить работу копирайтера, где я смогу применять свои навыки написания уникального и интересного контента, привлекающего внимание и отвечающего потребностям клиента.

Образование:

Бакалаврская степень в области журналистики и письменных наук, Берлинский университет имени Гумбольдта.

Курсы по копирайтингу в Promodo Academy.

Опыт работы:

Копирайтер-консультант по маркетингу и Копирайтер-контент-менеджер.

Написание текстов для веб-сайта и социальных медиа

Разработка контент-стратегии и плана контента

Редактирование и корректировка текстов

Разработка концепции и написание рекламных текстов

Создание продающих текстов для интернет-магазина

Копирайтинг для e-mail-рассылок и баннеров

Навыки:

Отличное знание украинского, русского, немецкого и английского языков.

Высокий уровень письменного изложения

Опыт работы с Google Analytics и SEO

Умение работать с редакторами текста и изображений

Ответственность и умение работать в команде